Забег проведут на агровыставке «День поля» в деревне Бунятино 7 августа

Деревня Бунятино Дмитровского округа 7 августа станет площадкой проведения «Дня поля Московской области — 2026». Гостей ждет не только выставка достижений агропромышленного комплекса, но и насыщенная программа, объединяющая сельское хозяйство, спорт и семейный отдых.

Одним из главных событий станет бесплатный агрозабег на пять километров, который стартует в 17:30. Вместе с участниками на дистанцию выйдет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

«Подмосковье — это про сельское хозяйство, здоровый образ жизни, движение и активное общество. А значит, самое время объединить спорт и аграрную тему. Такие события, как „День поля“, отлично показывают: труд на земле — это тоже про силу, выносливость и настоящий командный дух», — отметил глава ведомства.

В течение дня, с 9:00 до 18:30, на площадке будут работать выставка современной сельхозтехники и технологий, экспозиции, дегустационные зоны и ярмарка продукции подмосковных производителей. Программа рассчитана как на специалистов отрасли, так и на семьи с детьми.

Для участия в забеге потребуется медицинская справка. Регистрация доступна по ссылке, а подробная информация о мероприятии размещена на сайте «Дня поля Московской области — 2026».