Забег ко Дню медицинского работника прошел в Пушкино
Традиционный «Кубок Розанова» прошел на набережной реки Серебрянки в Пушкинском округе. В нем приняли участие медики из разных округов Подмосковья.
Участниками забега на пять километров стали более 150 любителей бега — это специалисты сферы здравоохранения: врачи, медсестры, санитары и фельдшеры. Они представили 32 медицинских учреждения Московской области.
Спортивное мероприятие организовали по инициативе Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова совместно с первичной профсоюзной организацией при поддержке администрации округа.
«Это действительно хорошая и добрая традиция. Важно своим примером показать значимость здорового образа жизни, внести свой маленький вклад в наше общее дело, в укрепление нации, формирование своего здоровья и в общую историю», — сказал глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.
Участие в забеге также принял заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
«Что отрадно, что участвуют участвуют не только сами медицинские работники, но и наши дети, коллеги. Большая поддержка со стороны администрации городского округа, Совета муниципальных депутатов. Подмосковье — лучший регион для спорта», — отметил Максим Забелин.
Победители забега получили кубки и сертификаты на приобретение спортинвентаря.