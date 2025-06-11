Забег ко Дню медицинского работника прошел в Пушкино

Традиционный «Кубок Розанова» прошел на набережной реки Серебрянки в Пушкинском округе. В нем приняли участие медики из разных округов Подмосковья.

Участниками забега на пять километров стали более 150 любителей бега — это специалисты сферы здравоохранения: врачи, медсестры, санитары и фельдшеры. Они представили 32 медицинских учреждения Московской области.

Спортивное мероприятие организовали по инициативе Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова совместно с первичной профсоюзной организацией при поддержке администрации округа.

«Это действительно хорошая и добрая традиция. Важно своим примером показать значимость здорового образа жизни, внести свой маленький вклад в наше общее дело, в укрепление нации, формирование своего здоровья и в общую историю», — сказал глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.