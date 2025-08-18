Забег «Яблочный трейл» прошел в Лобне

Традиционный яблочный забег провели на стадионе «Москвич» в Лобне. В нем поучаствовали более 300 спортсменов.

Поприветствовал участников депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков.

На забег вышли как любители, так и профессионалы. Каждый выбрал подходящую для себя дистанцию в зависимости от уровня подготовки.

«Мои слова признательности — организаторам, волонтерам и партнерам, которые помогли провести мероприятие на высоком уровне. И, конечно, спасибо всем участникам! Ваши энергия и упорство вдохновляют», — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Также глава муниципалитета вручила грамоты жителям округа. Их отметили за высокие достижения в спорте. Награды получили и тренеры — за профессиональное мастерство, добросовестный труд и преданность делу.

