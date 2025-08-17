Более 1400 человек вышли на старт забега «Большая Волга» в Дубне

Четвертый старт летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья» прошел в Дубне. Полумарафон «Большая Волга» собрал более 1400 бегунов не только из Московской области, но и из других регионов, сообщили в Минспорта МО.

Участникам предложили несколько дистанций — на три, пять, 10 и 21,1 километра. Для детей от четырех до восьми лет организовали забег на 300 метров, а для ребят от семи до 11 — на 600. Отправной точкой стал Дом физкультуры.

Победителем на 21,1 километра стал Александр Романов из Павловского Посада. Он поделился, что полноценно готовился к старту все лето и занимался по пять раз в неделю.

«Улучшил личный рекорд. Трасса замечательно подготовлена. Маршал вел, расчищал дорогу. Спасибо организаторам и моей семье», — добавил он.

Первой на дистанции в 10 километров пришла жительница Дубны Александра Высоцкая. Этим видом спорта девушка активно занимается уже четыре года.

«У меня в этом году юбилейный 10 марафон будет. Сегодня результатом я довольна. Была цель победить, потому что это мой родной город», — рассказала победительница.

Участником дистанции на пять километров стал активный бегун проекта «Суперлига Подмосковья» — 87-летний житель Одинцова Юрий Исаев. В этом сезоне он оказался самым возрастным мужчиной на стартах. Среди представительниц прекрасного пола самой зрелой стала москвичка Любовь Уварова, которой исполнилось 75 лет. Она успешно преодолела маршрут в 21,1 километра.

Результаты прошедших соревнований разместят на официальной странице события.

В Минспорта МО напомнили, что пятый и финальный беговой старт «Суперлиги Подмосковья» — кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» — пройдет в регионе уже 18 октября. Серия забегов организована в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».