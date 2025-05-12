Выставка военной техники прошла в парке семейного отдыха в Дубне

Интерактивные площадки с военной техникой появились в парке в рамках празднования Дня Победы. Среди восстановленных экспонатов времен Великой Отечественной войны были танки, средства артиллерии и противовоздушной обороны.

Машины были предоставлены Центром военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». Посетители от мала до велика с интересом рассматривали технику. В парке были обустроены фотозоны и провели различные мастер-классы. Состоялись также большой концерт сводного оркестра сухопутных войск России и выступление барабанщиц-мажореток.

На благоустроенной пешеходной части улицы Центральной развернулись гуляния, которые подготовили артисты Дворца культуры «Октябрь». Творческие коллективы Дубны представили и большой праздничный флешмоб.

Завершилось празднование победным вальсом, в котором было задействовано более 200 человек.