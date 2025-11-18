Выставка продукции подмосковных производителей прошла в Орехово-Зуеве

В Центре культурного развития «Юбилейный» в Орехово-Зуеве прошла выставка продукции подмосковных производителей. На мероприятии отметили заслуженных специалистов отрасти, сообщили в Минсельхозпроде региона.

Свои товары представили 11 местных предприятий и фермерских хозяйств.

Например, КФХ «УнасФерма» привезло мясные деликатесы, кондитерские изделия и десерты, ООО «Альдини» — сыры, КФХ «Знатный пчеловод» — мед, ООО «Лесторфмаш» — фасованные грибы-вешенки, а ООО «Позитив» — орехи, сухофрукты и суперфуды в упаковках.

Также в числе продукции была представлена микрозелень, кондитерские смеси, приправы, растительные масла, джус боллы и сухие завтраки, сухие органические удобрения и корма для животных. Выставка дала возможность не только ознакомиться с продукцией локального производства, но и узнать особенности ее выпуска и переработки.

Ключевой частью события стало чествование сельхозорганизаций и перерабатывающих предприятий промышленности. На церемонии их лучшим работникам вручили благодарственные письма.