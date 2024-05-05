Посвященная бойцам СВО выставка картин откроется в Балашихе | 360°

05 мая 2024, 16:48
Посвященная бойцам СВО выставка картин откроется в Балашихе
Выставка «Ждем дома» пройдет в Балашихе. Представят картины, посвященные участникам специальной военной операции, их семьям, а также волонтерам.
Место выставки картин — «Дом Кувырком», который расположен в Пестовском парке Балашихи. Проект посвятили Дню Победы. Выставят работы Александры Маковской — участницы проекта «Русский Стиль: Сталь».
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Планируют провести конкурс детских рисунков и запустить работу полевой почты.
Посетить выставку можно с 7 по 12 мая, вход свободный.
Также в Балашихе в День Победы пройдет «Эстафета памяти». Участников приглашают на забег в футболках с фотографиями героев Великой Отечественной войны.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в акции «День добрых дел».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Балашиха
Специальная военная операция РФ на Украине
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