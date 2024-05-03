Забег памяти пройдет в Балашихе в День Победы | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:02 Забег памяти пройдет в Балашихе в День Победы Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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«Эстафета памяти» пройдет в Балашихе в День Победы. Участников приглашают на забег в футболках с фотографиями героев Великой Отечественной войны.

Принять участие могут все желающие бесплатно. Чтобы пробежать дистанции, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта до 5 мая. Также спортсменам будет необходима медицинская справка.

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Футболку с портретом участника Великой Отечественной войны можно сделать через специальный конструктор на сайте «Бессмертного полка». Обязательна символика проекта, также указать необходимо указать фамилию, имя и отчество героя войны, труженика тыла или участника специальной военной операции.

Старт забега от площади Славы в 10:00. За час до этого начнется регистрация участников на месте. Будет две дистанции: 2,5 и пять километров. На финише каждого наградят памятными медалями.

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