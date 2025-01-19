Выставка картин о культуре и истории России открылась в Люберцах

Жители Люберец могут посетить международную выставку «ЯРоссия» в картинной галерее местного музейно-выставочного комплекса. Здесь представлены работы современных художников о нашей стране.

Участниками проекта стали свыше 60 авторов из разных регионов России — от Кубани до Дальнего Востока. Также свои работы представили художники из Германии, Кубы и Италии.

Работы выполнены в живописи, графике, в том числе цифровой, скульптуре, фотографии, также есть изделия декоративно-прикладного искусства.

Сам проект «ЯРоссия» запустили в 2020 году в Таганроге. За пять лет его реализовали в Ростове-на-Дону, Азове, Москве и Туле. Самой масштабной площадкой этого года стал именно музейно-выставочный комплекс в Люберцах.

Выставку можно посетить до 23 марта. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее мы рассказывали о том, что в Люберцах прошла первая в этом году встреча администрации с жителями.