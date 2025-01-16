Первая в 2025 году встреча администрации с жителями прошла в Люберцах

Мероприятие провели в корпусе гимназии № 16 на улице Воинов-Интернационалистов. Горожане смогли задать интересующие их вопросы главе муниципалитета и сотрудникам администрации.
Наибольшее число вопросов участников выездной встречи касалось сферы жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, обращения жителей были связаны с вопросами содержания и ремонта дорог, работы общественного транспорта, здравоохранения и экологии, благоустройства придомовых и общегородских территорий. Все обращения были внесены в протокол для исполнения в кратчайшие сроки.
Руководитель муниципалитета Владимир Волков отметил, что такой формат взаимодействия с населением доказал свою эффективность. В минувшем году в округе прошло более 50 выездных встреч администрации с жителями. «И эту важнейшую работу мы продолжаем», — сказал глава Люберец.
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