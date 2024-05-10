Выставка фронтовых фотографий открылась в Химках | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 14:05 Выставка фронтовых фотографий открылась в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки открыли фотовыставку «Победная весна 45-го» о химчанах — фронтовиках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в рамках проекта «Герои Химок». На выставке можно было увидеть исторические военные фотографии, архивные письма и реликвии.

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Анна Ватутина, депутат Совета депутатов Артур Каримов и лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

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В день открытия выставки также прошел праздничный концерт, где всех зрителей поздравили с праздником Победы.

«Великий праздник День Победы напоминает нам о подвиге и жертвах, совершенные нашими предками во время Второй мировой войны. Благодаря таким выставкам мы можем окунуться в историю и почтить память о тех, кого уже нет с нами», — отметил Артур Каримов.

На выставке были представлены исторические фотографии химчан военного времени — участников Великой Отечественной войны и трудового фронта из семейных архивов жителей города Химки. Также экспонатами выставки стали архивные письма, исторические реликвии и истории химкинских семей.

В День Победы в Химках праздничные мероприятия прошли во всех микрорайонах округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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