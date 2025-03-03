Выставка акварели откроется в Люберцах 7 марта

В музейно-выставочном комплексе Люберец откроется выставка работ женской группы аквалеристов. Здесь можно будет увидеть натюрморты различных видов.

Экспозиция называется «Мир в зеркале акварели». На ней представят натюрморты-обманки, чайные, кабинетные и бытовые натюрморты.

Авторы картин — выпускники Школы акварели Сергея Андрияки. Это, к примеру, Галина Сурмило, Марина Фомичева, Елена Хван, Елена Резчикова и другие художницы.

Жителей и гостей Люберец приглашают на открытие выставки. Оно пройдет в четыре часа дня 7 марта.

Вход на мероприятие свободный без возрастных ограничений. Нужно лишь предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Выставка будет работать до 27 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, что в Люберцах открылась выставка картин о культуре и истории России. Посетить ее можно до 23 марта.