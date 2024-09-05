«Выросли, поправились, занимаются в кружках». Детский омбудсмен Мишонова рассказала о детях Донбасса в Подмосковье

Подмосковье стало первым регионом России, который открыл пункты временного размещения для жителей ДНР, Луганска, Херсона и Запорожья. За время их работы приют здесь нашли тысячи людей, в том числе дети, потерявшие родителей. О том, как складывается жизнь ребят, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам Мишоновой, пункты временного размещения в Подмосковье приняли более семи тысяч человек за все время. Сегодня в них остаются 644 жителя новых регионов, треть из них — дети.

Московская область была первым регионом России, принявшим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые на момент начала СВО находились в интернатах ДНР. Первых 27 ребят Ксения Мишонова лично привезла на поезде, за что позже попала в санкционные списки.

Сейчас в Подмосковье находятся 213 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сто двенадцать из них живут в приемных семьях. Мишонова рассказала, что адаптация ребят проходила тяжело. Сказывались последствия военной травмы, разница образовательных программ и пропаганда русофобии, под воздействием которой они находились с рождения.

«Мы следим за судьбой каждого ребенка. Этих детей не узнать. Они выросли, поправились, занимаются в кружках и секциях, многие уже поступили в училища и институты. Кто-то уже начал свою взрослую самостоятельную жизнь. Я надеюсь, что наши новые граждане станут достойными сынами нашего Отечества», — сказала Ксения Мишонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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