Выпускной бал прошел во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове

Более 600 выпускников проводили во взрослую жизнь в Чехове. Главный праздник состоялся во Дворце спорта «Олимпийский».

Для гостей выступили местные и приглашенные артисты. С завершением учебы в школе выпускников поздравил глава округа Михаил Собакин.

«Выпускной бал — кульминация долгих увлекательных 11 лет учебы. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь пробовать, не бойтесь мечтать — именно мечты двигают людей вперед. Пусть ваш путь будет светлым, а удача — верной спутницей!» — пожелал ребятам глава Чехова.

В этом году 89 выпускников округа окончили обучение с отличием. Аттестаты о среднем общем образовании получили более 600 учеников из 29 классов. Со сцены звучали слова благодарности педагогам, родителям, за вклад в воспитание, поддержку и надежный тыл. Отличников, победителей олимпиад и стобальников отметили благодарственными письмами.