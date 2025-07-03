Выпускникам рассказали о цифровом поступлении в вузы в Мытищах

Интерактивный семинар провели специалисты многофункционального центра в Мытищах. Участниками стали выпускники образовательных учреждений городского округа.
Ребятам рассказали о преимуществах сервиса для подачи документов в высшие заведения онлайн.
«Сервис поступления в вуз онлайн позволяет будущему студенту сравнить программы обучения, получить информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест в интересующем учреждении. При этом все данные представлены на одном ресурсе и абитуриенту не придется искать их на сайтах учебных заведений», — отметил главный специалист многофункционального центра Мытищи Максим Смородинов.
Простой и понятный интерфейс портала делает процесс подачи документов максимально комфортным. Представлены ведущие вузы страны на единой платформе, что существенно упрощает выбор образовательного учреждения.
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