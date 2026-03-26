Выходные принесут в Подмосковье потепление до +18 градусов

Тишковец: к выходным в Подмосковье придет тепло, близкое к рекордному

В Подмосковье к выходным заметно потеплеет. Температура воздуха поднимется до +15…+18 градусов, а оставшийся снежный покров будет быстро уходить. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

Синоптики ожидают, что теплая погода в регионе в ближайшие дни сохранится. В субботу, 28 марта, воздух в Подмосковье прогреется до значений, близких к рекордным для конца марта.

На следующей неделе в регионе начнутся дожди, но теплая погода останется. На этом фоне снег продолжит быстро таять. На севере Московской области он уже полностью сошел.

«Тем не менее, несмотря на грядущий по прогнозам относительно теплый апрель, вероятность возврата весенних холодов с переходом осадков в разное агрегатное состояние, сохраняется», — резюмировал Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что до конца месяца жителей московской области ждет тепло — температура превысит климатическую норму на 4–5 градусов.