Москвичам пообещали превышающее норму тепло до конца марта

Синоптик Шувалов: в Москве ожидается теплая погода без осадков до конца марта

Жителей и гостей российской столицы до конца марта ждет теплая погода с превышением климатической нормы на четыре-пять градусов. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, дневные температуры в Москве будут достигать +9… +14 градусов.

«Погода будет преимущественно без осадков, за исключением 28 марта, когда регион могут зацепить дожди», — сказал эксперт.

Начало апреля может оказаться более прохладным. В первые пять дней месяца антициклоны будут покидать европейскую территорию. Вероятен переход к более облачной и менее солнечной погоде.

«Вероятность порядка 70%, что апрель начнется именно так. Не исключено и возвращение ночных заморозков», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что в Подмосковье снизилась высота снежного покрова. Она стала меньше на один-семь сантиметров за сутки.