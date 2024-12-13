Выездное заседание Совета Федерации РФ прошло на фабрике Федоскино в Мытищах

Вопросы поддержки и развития ремесленных мастерских и предприятий будут решать на федеральном уровне. Задача сохранить культурный код, традиции промыслов и защитить продукцию от контрафакта.

Выездное заседание Совета Федерации Российской Федерации прошло на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи — одной из самых ярких представителей отрасли.

Главной темой встречи стало обсуждение методов поддержки и продвижения народных художественных промыслов.

Важность информации о таких фабриках и промыслах, а также от талантливых, творческих работах художников и мастеров России, отметила Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

Интегрирование в туристические кластеры назвали одним из вариантов развития ремесленных мастерских и предприятий. Важно и современно выразить традиции народно-художественных промыслов, отразив культурный код и самобытность нашей страны.

Защиту от контрафакта также обсудили на совещании. Проблемный вопрос — маркетплейсы, на которых сложно отследить, подлинность и место производство товара. Законодательные инициативы по введению ответственности в этой сфере также вступят в силу.

Иван Куликов Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации рассказал о мерах государственной поддержки отрасли — компенсации затрат на электроэнергию, приобретении сырья, оборудования, лизинг для предприятий народных художественных промыслов, входящих в реестр Министерства промышленности и торговли — их 92.

Экскурсию по предприятию организовали для участников совещания. Генеральный директор Акционерного Общества «Федоскино» Илья Озолин рассказал о возрождении и развитии уникального производства, где Федоскинские мастера продолжают создавать шедевральные шкатулки по 200 летней технологии.