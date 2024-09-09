Выездная встреча администрации Мытищ с жителями пройдет в лицее № 34
Представители администрации городского округа Мытищи проведут выездную встречу с жителями. Руководители ведомств проведут прием в лицее № 34.
Жители Мытищ смогут задать волнующие вопросы представителям администрации и профильных отделов в формате выездной администрации. Встреча пройдет в лицее № 34 по адресу: улица Мира, строение № 39А. Начало в 17:00.
Жителей будут ждать представители ресурсоснабжающих организаций и представители сферы ЖКХ, медицины, соцзащиты, спорта, культуры, образования и другие. Подобный формат помогает оперативно решить вопросы горожан.
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