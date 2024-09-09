Выездная встреча администрации Мытищ с жителями пройдет в лицее № 34

Представители администрации городского округа Мытищи проведут выездную встречу с жителями. Руководители ведомств проведут прием в лицее № 34.

Жители Мытищ смогут задать волнующие вопросы представителям администрации и профильных отделов в формате выездной администрации. Встреча пройдет в лицее № 34 по адресу: улица Мира, строение № 39А. Начало в 17:00.

Жителей будут ждать представители ресурсоснабжающих организаций и представители сферы ЖКХ, медицины, соцзащиты, спорта, культуры, образования и другие. Подобный формат помогает оперативно решить вопросы горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».