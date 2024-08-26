«Взяли другой угол атаки». Губернатор Подмосковья — о подготовке к новому отопительному сезону
Воробьев: Подмосковье заранее начало подготовку домов к отопительному сезону
«Мы взяли другой угол атаки», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о подготовке теплосетей к отопительному сезону. Под этим, уточнил он, прежде всего подразумевается заранее начатая вместе с инспекторами проверка всего жилого фонда, всех многоквартирных домов.
«Тема, которая звучит сегодня, — осенне-зимний период. Крайне важно всегда видеть каждый элемент по модернизации. В каждом городе. Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых», — сказал глава Подмосковья на заседании правительства.
Первое слагаемое, по его словам, — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение. Второе — вовремя подготовленные сети. Как большого, так и меньшего диаметра.
«Именно поэтому во многих городах жители уже могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры. Здесь важно, чтобы мы держали руку на пульсе. А третье слагаемое — это готовность жилых домов», — подчеркнул Андрей Воробьев.
И именно этот вопрос не менее явно стоит во главе угла. Пока областное правительство совместно с «Газпром Теплоэнерго» и другими партнерами готовят котельные, другие профильные специалисты проверяют инженерные системы в жилых домах.
Мы взяли другой угол атаки: заранее более придирчиво и строго вместе с инспекторами принимаем дома к осенне-зимнему периоду. Понятно, что мы имеем сложности в части ветхого фонда.
Андрей Воробьев
Все это требует колоссального внимания, замены агрегатов и узлов, больших затрат управляющих компаний, добавил Андрей Воробьев.
«Поэтому, уважаемые главы городских округов, обращаю внимание на то, что третье слагаемое в виде подготовки жилых домов каждый должен чувствовать так же четко, как и температуру давления котла», — заключил губернатор.
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