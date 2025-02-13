Выездная донорская акция по сдаче крови прошла в Мытищах

Накануне процедуры сдачи крови каждый донор прошел регистрацию и обследование. Легкий завтрак для участников акции, в который входит горячий чай и печенье, бригада медиков привезла с собой.

«Я очень довольна, в дальнейшем планирую снова присоединяться к таким акциям. Это нужное, важное и полезное дело, ведь донорская кровь когда-нибудь может стать крайне необходимой для любого из нас», — поделилась сотрудница Муниципального казенного учреждения «Территориальное управление „Пироговский“» Татьяна Михайлова

Как рассказала врач-трансфузиолог выездного отдела Московской областной клиники крови Светлана Кошелева, все чаще донорами становятся молодые люди.

«Шел на сдачу с мыслями, что дело это благое. И если моя кровь может кому-то пригодиться и спасти чью-то жизнь, то я всегда готов», — рассказал донор Леонид Астафьев.

Полученную кровь и ее компоненты распределят по медицинским учреждениям. Ее используют для спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока. Отметим, что в прошлом году за 319 выездов медики областного центра крови собрали почти 7,7 тонн крови и ее компонентов.