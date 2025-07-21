Выездная диспансеризация прошла в парке усадьбы «Кривякино» в Воскресенске

Более 50 жителей Воскресенска проверили свое здоровье на фонтанной площади в парке усадьбы «Кривякино». Там прошла очередная выездная диспансеризация.

Участники акции сделали флюорографию и электрокардиографию, сдали анализ крови на уровень сахара и холестерина, измерили рост и вес. Кроме того, врачи-терапевты провели подробное анкетирование каждого жителя.

Такие акции регулярно проходят в общественных пространствах Воскресенска. Для участия важно иметь с собой страховой медицинский полис и паспорт.

Отметим, что диспансеризацию проводят абсолютно бесплатно.

Ранее мы рассказывали о том, что жителям Воскресенска напомнили о возможности консультации при помощи телемедицины. Их регулярно проводят в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Воскресенская больница».