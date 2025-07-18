Жителям Воскресенска напомнили о возможности консультации при помощи телемедицины

В Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Воскресенская больница» регулярно проводят телемедицинские консультации. Пациенты могут решить возникшие вопросы на дому и в удобное для себя время.

По словам заведующей поликлиникой № 3 Юлии Григорьевой, в медучреждение на телемедицинскую консультацию записываются для получения рецептов и рекомендаций по результатам анализов. Сделать это можно через портал «Госуслуги»: необходимо ﻿﻿﻿перейти на сайт zdrav.mosreg.ru, авторизоваться через «Госуслуги», нажать кнопку «Войти» в правом верхнем углу, перейти в раздел «Телемедицина» или нажать кнопку «Записаться на онлайн-прием», выбрать подходящее время и подтвердить запись.

Записаться на дистанционную консультацию можно и через инфомат в поликлинике или по телефону 122.

«Также при записи можно выбрать аудио- или видеоконсультацию или же воспользоваться чатом, в котором специалист может выслать вам результаты анализов. Если возникают технические неполадки, врач свяжется с вами по телефону», — пояснила Юлия Григорьева.