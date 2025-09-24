Выдающихся жителей Красногорска наградили ко Дню города

Красногорск торжественно отметил 93-й день рождения. По традиции в праздник чествовали тех, кто успешно трудится на благо своего города.

«В этом зале — достойные представители современности. Те, кто вносит огромный вклад в нашу Победу, в развитие ключевых отраслей и направлений Красногорска. В их числе — участники специальной военной операции. Спасибо вам, наши герои!» — обратился к виновникам торжества глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Жителей Красногорска поздравил с праздником депутат Государственной думы Сергей Колунов.

«Наш город — один из немногих городов Подмосковья, который растет как в возрасте, так и в количестве людей. Сюда к нам едут со всей Московской области, из Москвы, со всей нашей страны. Потому что здесь удобно, потому что здесь комфортно, потому что здесь безопасно», — сказал парламентарий.

По сложившейся традиции в День города назвали имя нового почетного гражданина Красногорска. В 2025 году это звание присвоили Николаю Барышникову , который более 20 лет руководит хоккейным клубом «Динамо».