«Делаете Подмосковье сильнее»: Воробьев объявил 11 октября Днем многодетной семьи

Московская область впервые отметила День многодетной семьи. Это новый праздник, который ежегодно станут отмечать 11 октября. Сейчас в регионе живут 114 тысяч многодетных, воспитывающих более 386 тысяч сыновей и дочерей. С праздником их поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Глава региона подчеркнул, что многодетные семьи Московской области получают большой комплекс мер поддержки — от льгот на школьное питание до бесплатного проезда в транспорте. Кроме того, родителям ежемесячно выплачивают субсидии для организации отдыха и оздоровления детей, а также помогают решать бытовые вопросы.

Воробьев отметил, что каждая многодетная семья — это прежде всего история любви, взаимопомощи и настоящего подвига родителей.

В качестве примера губернатор Московской области привел семью Фирсовых из Наро-Фоминска, где в мае этого года на свет появился 11-й ребенок. Теперь у родителей семь сыновей и четыре дочери. Все они увлечены музыкой и играют на музыкальных инструментах.

Такие же творческие 11 детей растут в семье Лыковых: поют, танцуют и занимаются в различных кружках. Награжденная орденом «Родительская слава» и «Знаком отличия материнской славы» семья Мордвинцевых из Раменского стала родителями в девятый раз. Старшие дети у них уже выросли. Дочь Анна стала преподавателем изобразительного искусства, а сын Денис работает в сфере IT.

Семья Петровых из Щелкова стала родителями тройни в феврале этого года, увеличив число сыновей и дочерей до семи. Все дети занимаются спортом и музыкой.

«Спасибо вам, родители, за любовь, терпение и огромное сердце. Вы делаете наше Подмосковье сильнее, добрее и теплее. Пусть каждый день приносит радость, здоровье, поддержку и уверенность в завтрашнем дне», — обратился к семьям Андрей Воробьев.

Многодетные семьи в Московской области получают бесплатную землю для строительства домов и личного подсобного хозяйства. По данным пресс-службы Минимущества, за первые девять месяцев этого года бесплатные участки получили 1154 многодетные семьи.