Еще тысяча многодетных семей из Подмосковья получили бесплатные участки земли

За прошедшие девять месяцев еще 1154 многодетные семьи из Московской области получили бесплатные земельные участки для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Активными участниками программы по обеспечению гектарами стали жители Жуковского — 140 семей, сообщили в Минимущества региона.

В тройке лидеров также оказались Домодедово, где обратились за поддержкой 125 семей и Электросталь с 97 заявками. В Подольске было предоставлено 69 участков, а в Одинцовском и Орехово-Зуевском округах — по 66.

В Московской области программа поддержки действует уже 14 лет, за это время по ней почти 39 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.

«Продолжается работа и по формированию земельных участков, которая включает целый комплекс мероприятий, направленных на подготовку территории к передаче гражданам. В настоящее время уже сформированы 3474 участка и еще 2233 на стадии подготовки», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве дополнили, что с прошлого года для многодетных семей из Подмосковья появилась альтернатива — единоразовая выплата 400 тысяч рублей. Оформить услугу взамен земельного участка можно на региональном портале госуслуг.