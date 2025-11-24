Второй открытый чемпионат «Юнармии» прошел в Мытищах

Соревнования посвятили 84‑й годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой. Участники продемонстрировали свои навыки на шести разных этапах.

Мероприятие прошло 22 ноября в школе № 3 имени Феофанова. Чемпионат собрал 100 команд, в составе которых было 400 юнармейцев. Помимо представителей разных городов Московской области, в соревнованиях приняли участие ребята из Калужской области.

«Кубок по первой помощи проходит уже второй год. В прошлом году участвовало около 40 команд, в этом — значительно больше. Наши участники — будущие родители, и умение оказать помощь ребенку, родным и окружающим — важнейший жизненный навык», — отметил начальник штаба «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников.

Ребята смогли проявить себя в выполнении сердечно‑легочной реанимации, десмургии (наложении повязок), иммобилизации (фиксации травм), тактической медицине, остановке кровотечения и теоретическом блоке по первой помощи.