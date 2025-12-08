Второй фестиваль детского хорового искусства имени Попова прошел в Королеве
Второй Фестиваль детского хорового искусства, организованный в честь Виктора Попова, основателя и легендарного руководителя Большого детского хора имени Попова прошел в Королеве 6 декабря. Мероприятие прошло на сцене Детской хоровой школы «Подлипки» и собрало более 300 юных талантов, включая детский хора «Поток».
С приветственным словом к участникам обратился заместитель главы Королева Алексей Панжин, который отметил, что этот фестиваль является праздником творчества, тепла, яркости и невероятного таланта.
В программу фестиваля вошли произведения классической музыки и песни отечественных композиторов — Глинки, Струве, Свиридова, Мартынова, Пахмутовой, Шаинского и других — которые передают память поколений и любовь к Родине. Каждый коллектив мог свободно выбирать программу, что позволило раскрыть их индивидуальные творческие задумки.
Концерт завершил сводный детский хор, исполнивший знаменитую песню Юрия Чичкова «Салют, Победа!».
Также фестиваль подготовил для зрителей премьеру нового произведения «Нам забывать нельзя» от выпускника Московской государственной консерватории имени Чайковского, композитора Антона Вискова, написанного специально для этого события.