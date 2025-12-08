Второй фестиваль детского хорового искусства имени Попова прошел в Королеве

Второй Фестиваль детского хорового искусства, организованный в честь Виктора Попова, основателя и легендарного руководителя Большого детского хора имени Попова прошел в Королеве 6 декабря. Мероприятие прошло на сцене Детской хоровой школы «Подлипки» и собрало более 300 юных талантов, включая детский хора «Поток».

С приветственным словом к участникам обратился заместитель главы Королева Алексей Панжин, который отметил, что этот фестиваль является праздником творчества, тепла, яркости и невероятного таланта.

В программу фестиваля вошли произведения классической музыки и песни отечественных композиторов — Глинки, Струве, Свиридова, Мартынова, Пахмутовой, Шаинского и других — которые передают память поколений и любовь к Родине. Каждый коллектив мог свободно выбирать программу, что позволило раскрыть их индивидуальные творческие задумки.