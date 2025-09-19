Второй этап Спартакиады трудящихся завершился в Мытищах

Успешно завершился второй этап Спартакиады трудящихся в Мытищах, который стал значимым событием для местных трудовых коллективов. Команды из 15 различных организаций округа приняли участие в ежегодных соревнованиях.

Спартакиада состояла из двух основных этапов: сначала прошел групповой раунд, в ходе которого команды соревновались друг с другом, а затем состоялась захватывающая стадия плей-офф, где участники сражались в матчах на выбывание. Спортсмены продемонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и высокое техническое мастерство, а также умение мыслить тактически в напряженных игровых ситуациях.

Команда ООО «ТБМ» одержала уверенную победу над своими соперниками из компании «ТРАКС», завоевав тем самым желанный чемпионский титул. Спортсмены «Московской пивоваренной компании», которые также показали достойные результаты и проявили спортивный дух, оказались на третьем месте.

Участники соревнований выразили искреннюю благодарность организаторам за качественную подготовку и проведение мероприятия, а также выразили надежду на дальнейшее развитие спартакиадного движения в округе.