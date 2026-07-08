Встречу ко Дню семьи провели в Реутове

В День семьи, любви и верности в Реутове прошла встреча семей разных поколений. Участниками стали супруги с многолетней историей совместной жизни и молодожены, которые только начинают свой семейный путь.

Центральными героями встречи стали Геннадий Евгеньевич и Валентина Петровна Рабиновы, которые живут в браке уже 63 года. Они воспитали дочь и помогают растить внуков.

«Когда подали заявление, мне не было еще 18 лет. Самое главное — это взаимопонимание и уважение друг к другу. В этот светлый праздник хочу пожелать молодым семьям здоровья и счастья», — сказала Валентина Петровна.

В мероприятии приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава Реутова Алексей Ковязин и глава Балашихи Сергей Юров. Встреча прошла в формате чаепития.

«Сегодня мы отмечаем по-настоящему светлый и важный праздник — День семьи, любви и верности. Крепкая семья всегда была и остается главной опорой в жизни человека. За этим столом собрались люди, чей супружеский путь вызывает искреннее восхищение», — отметил Игорь Брынцалов.

Среди приглашенных также были супруги Семеновы — 62 года брака, Маценко — 35 лет, Панасенко — 30 лет, Поздеевы — 5 лет, и молодожены Маныкины, зарегистрировавшие брак месяц назад.

«Мне кажется, это очень символично. Потому что, несмотря на разницу в возрасте и жизненный путь, всех вас объединяет самое главное — любовь, уважение, забота друг о друге и умение быть рядом в самые разные моменты жизни», — сказал глава Реутова Алексей Ковязин.