Встреча жителей с сотрудниками администрации прошла в Мытищах

Еженедельная встреча с сотрудниками администрации Мытищ в формате «выездной администрации» состоялась в гимназии № 17. Жители округа смогли обсудить актуальные вопросы и проблемы с профильными специалистами.

Сотрудники администрации Мытищ уделяют внимание каждому обращению граждан и стараются предоставить развернутые ответы на все заданные вопросы. Темы, которые требуют более тщательной проработки и дальнейшего анализа, были взяты на контроль соответствующими профильными ведомствами.

Жители Мытищ на встрече подняли ряд наиболее актуальных для них вопросов. Обращения касались строительства и ремонта дорог, содержания многоквартирных домов, экологии, включая защиту окружающей среды и чистоту в городе, благоустройства дворов и общественных пространств. Также были рассмотрены земельно-имущественные вопросы, касающиеся прав собственности и использования участков. Обсуждалась и ликвидация самовольных построек, что является важной задачей для поддержания порядка в городской застройке.

Подобные встречи проводятся в городском округе Мытищи на регулярной основе. Дата и место проведения следующей встречи будут заранее анонсированы на официальных ресурсах администрации округа.