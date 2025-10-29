Встреча Совета директоров промышленных предприятий прошла в Воскресенске

Промышленники Воскресенска провели очередное мероприятие на предприятии «Волма-Воскресенск», которое в этом году стало призером в номинации «Экспортер года» на форуме «Сделано в России». Для них организовали экскурсию.

Участникам показали производство. Они узнали, как проходит модернизация, каким образом повышают качество продукции и наращивают мощности.

Также на встрече обсудили поддержку участников СВО. Так, в округе многие организации и предприятия помогают собирать и отправлять гумпомощь.

«С нами на встрече также присутствовал Антон Батенин, участник программы „Время героев“, наставником которого я являюсь. Сейчас Антон Сергеевич стажируется в отделе промышленности, предпринимательства и инвестиций администрации: изучает нормативную базу и вместе со специалистами выезжает на предприятия округа, чтобы глубже понять их работу», — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.