Встреча с ученым Юрием Оганесяном пройдет в Дубне

Творческую встречу с академиком Российской академии наук, научным руководителем лаборатории ядерных реакции Объединенного института ядерных исследований Юрием Оганесяном организуют в Дубне. Поучаствовать в ней могут все желающие.

Мероприятие проведут в Доме культуры «МИР». На нем также впервые покажут документальный фильм «Элемент познания». Киноленту выпустил российский исторический телеканал «365 дней».

В фильме ученый рассказывает о своем жизненном пути и научной работе. Так, в честь Юрия Оганесяна назван 118-й химический элемент таблицы Менделеева — оганесон.

Все желающие смогут задать легенде научного мира интересующие их вопросы. Также гости встречи смогут поразмышлять, какой элемент судьбы или характера позволяет человеку оставить свой след в вечности.

Ранее мы рассказывали о том, что школьники из Дубны стали призерами всероссийской олимпиады по физике.