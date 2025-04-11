Школьники из Дубны стали призерами всероссийской олимпиады по физике

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике приняли участие около 500 старшеклассников из 66 регионов России. Церемония награждения победителей и призеров прошла в Саранске.

Два школьника из наукограда сумели отлично справиться со всеми сложными заданиями и вошли в число призеров олимпиады. Отличились ученики десятого класса Московского областного физико-математического лицея имени академика Владимира Кадышевского Дмитрий Гомзин и Денис Мокренко.

Отметим, что ранее Дмитрий Гомзин стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Призеров поздравил руководитель муниципалитета Максим Тихомиров. «Желаю вам не терять интереса к учебе и новых побед!» — сказал он.

Напомним, что победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников получают льготы при поступлении в профильные вузы в виде освобождения от вступительных экзаменов. Отличившихся школьников также включают в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.