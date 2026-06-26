Встреча ко Дню дружбы и единения славян прошла в Химках

В дошкольном отделении гимназии № 23 микрорайона Сходня состоялся тематический праздник ко Дню дружбы и единения славян. Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Мероприятие собрало воспитанников, педагогов и почетных гостей. Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский, муниципальный депутат Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова поприветствовали участников.

«Этот день напоминает о многовековых традициях, которые связывают наши братские народы. Такие мероприятия помогают знакомить детей с культурным наследием и воспитывать уважение к своим истокам», — сказал Сергей Малиновский.

Гостям рассказали об истории памятной даты, ее значении и традициях. Участники узнали о славянских народах, их обычаях и особенностях культуры.

«Через творчество, народные обычаи и такие мероприятия наши дети узнают больше о своих корнях. Это помогает формировать уважительное отношение к истории и культуре разных народов». — сказал Руслан Шаипов.

Творческую часть продолжили выступления воспитанников. Дети прочли стихи и представили танцевальный номер, посвященный дружбе, взаимопониманию и добрососедству.

В Химках регулярно проводят мероприятия, посвященные памятным датам и народным традициям. Екатерина Красильникова добавила, что подобные встречи помогают расширять кругозор детей и знакомить их с богатым культурным наследием страны.