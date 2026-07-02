Встреча администрации с жителями по вопросам газоснабжения прошла в Мытищах

Встреча в формате «выездной администрации» состоялась на территории компании «Мособлгаз». Мероприятие посвятили вопросам, связанным с газоснабжением.

Жители городского округа задавали вопросы по поводу социальной газификации, восстановления благоустройства после проведения работ по прокладке газовых труб, а также оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Сотрудники администрации Мытищ и специалисты ресурсоснабжающих организаций рассмотрели каждое обращение индивидуально, при этом темы, требующие более тщательной проработки, были взяты под контроль соответствующими ведомствами.

Такие встречи сотрудников администрации городского округа с жителями по поводу самых разных вопросов и тем в муниципалитете проходят регулярно. Следующее мероприятие будет анонсировано на официальных ресурсах.