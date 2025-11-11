Всероссийский турнир по художественной гимнастике начался в Люберцах

В Люберцах во Дворце спорта «Триумф» стартовал всероссийский турнир по художественной гимнастике в память о Заслуженном тренере России Елене Карпушенко. В соревнованиях примут участие 250 спортсменок из 29 регионов страны.

Участников поприветствовал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Елена Карпушенко — выдающийся тренер, которая воспитала плеяду чемпионок. Под ее руководством добились успехов Яна Кудрявцева, Татьяна Курбакова, Ангелина Юшкова и десятки других талантливых спортсменок.

«Желаю всем участницам чистых программ, уверенности в своих силах и блестящих выступлений! Пусть эти соревнования станут праздником красоты, грации и настоящего спортивного духа», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В Люберцах под руководством Натальи Владимировны Соколовой — президента Федерации и тренера сборной России — создана одна из сильнейших школ художественной гимнастики, в которой воспитывают около 200 спортсменок.

На всероссийском турнире выступят две лучшие участницы местной школы в Люберцах.