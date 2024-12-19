Всероссийский фольклорный фестиваль прошел в Дедовске

Во Всероссийском фольклорном фестивале, прошедшем в Дедовском Доме культуры, приняли участие более 200 танцоров из разных регионов России. Это коллективы из Севастополя, Крыма, Глазова, Москвы и других городов.

Еще этот конкурс раскрыл подробности проекта «Разгон-фольклор», проходит он совместно с Газпром-банком в социальных сетях. Основная цель проекта — популяризация народного танца среди молодежи и рассказ о творчестве народов России через призму фольклорных танцев. Коллектив Дедовского Дома культуры принимает участие во всех мероприятиях с первых дней его запуска. Кроме того, Образцовая хореографическая студия «Родник» Дедовского ДК стала одной из победителей конкурса, исполнив кубанский казачий танец «Гусеница». «Отрадно было принимать на своей площадке мероприятие такого высокого уровня», — отметил коллектив Дедовского ДК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий.