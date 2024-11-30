Катки, ярмарки, шоу. С 1 декабря в Подмосковье начнут готовиться к Новому году

Зимний сезон стартует в Московской области с 1 декабря. В регионе начнется подготовка к Новому году — для жителей и гостей подготовят мастер-классы, ярмарки и катки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Открываем катки, зажигаем елки и готовимся к Новому году!» — написал он.

В первой половине декабря заработают 37 катков с искусственным льдом. Посмотреть актуальное расписание сеансов и забронировать место можно в приложении «Мое Подмосковье». В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске начнется праздничная ярмарка. Все желающие смогут поучаствовать в программе «Выходи гулять!», покататься на пони и продегустировать чай. Также гостей ждет духовой оркестр Дедов Морозов и захватывающее фаер-шоу.

Артисты на ходулях выступят в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе. Там же пройдет волшебное шоу с символом 2025 года.

«Для самых маленьких жителей подготовили анимационные программы „Духи Дивного леса“ и „Аленький цветочек“», — рассказал Воробьев.

В парке Мира в Мытищах состоится спектакль «Морозко» и забег «На старт! Внимание! Валенки!», в парке «Елочки» в Домодедове пройдет мастер-класс по хоккею. Афишу можно посмотреть на сайте welcome.mosreg.ru. Помимо катков, в парках откроют лыжные трассы. Также с 1 декабря стартует проект «Выходи во двор».