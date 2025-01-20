Всероссийский фестиваль творчества «Наследие Нации» прошел в Мытищах

Свои таланты в разных жанрах показали в Мытищах молодые люди из нескольких регионов страны. Проект призван поддержать молодежное творчество, помочь раскрыть таланты детей.

Молодежный центр «Импульс» стал площадкой проведения II Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие Нации». Участие в нем приняли творческие коллективы со всех регионов Российской Федерации.

Традиционных песни и танцы, оригинальные театральные постановки показали в этом масштабном проекте, который призван сохранить и популяризировать богатейшее культурное наследие нашей страны, давая возможность молодым талантам проявить себя и внести свой вклад в развитие национального искусства

Представители самых разных жанров народного творчества собрались в Мытищах, чтобы представить уникальные творческие программы. Проект создан для поддержки детского и юношеского творчества, развития профессиональных возможностей, налаживания взаимодействия и творческого сотрудничества между региональными художественными коллективами страны.