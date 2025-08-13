Всероссийский день физкультурника отметили в Лунево

В поселке Лунево городского округа Химки прошел спортивный праздник, приуроченный ко Всероссийскому дню физкультурника. Победу в футбольном турнире одержал местный клуб.

Мероприятие прошло под девизом «Наш выбор — спорт!». Организаторы подготовили насыщенную программу. На импровизированных спортивных площадках кипели страсти: юные участники соревновались в велогонках, жители померились силами в перетягивании каната, играли в городки, пробовали оздоровительный цигун и йогу.

«На спортивном празднике каждый мог выбрать себе активность по душе. Организаторы активностей постарались, чтобы каждый житель почувствовал себя частью большой спортивной семьи», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Особый интерес вызвали парный турнир по настольному теннису, соревнования по шашкам и армрестлингу, а футбольные матчи собрали болельщиков со всего округа.

По словам депутата Химок Татьяны Кавторевой, подобные мероприятия помогают укреплять здоровье, развивать массовый спорт и объединять жителей в активных и позитивных событиях на свежем воздухе.