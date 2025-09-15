Всероссийские соревнования по вольной борьбе прошли в Мытищах

Мероприятие прошло в мытищинском Центре Единоборств. Соревновались в вольной борьбе юноши до 18 лет — более 200 единоборцев из 20 регионов страны.

Мероприятие стало открытием спортивного сезона для юниоров. После отдыха и летних сборов борцы впервые попробовали свои силы в турнирном режиме. Это отличный повод продемонстрировать свои навыки и умения, понять спортивную форму и подготовиться к основным стартам.

Алексеев Михаил занял первое место в весе 42 килограммов.

Основная цель соревнований заключается в популяризации и продвижении спортивной борьбы как вида спорта, а также в реализации требований, установленных для получения спортивных разрядов. Важным аспектом является повышение уровня спортивного мастерства участников, что достигается через систематическую подготовку и совершенствование их технических и тактических навыков.