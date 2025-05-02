Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» прошла в Люберцах

Студенты Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина присоединились ко всероссийской акции и раздали георгиевские ленты прохожим. Они также рассказали жителям о том, как правильно их носить.

Об участии студентов в акции рассказали в учебном заведении.

«По всей стране проходит ежегодная акция „Георгиевская ленточка“, которая является символом памяти, мужества и великой Победы. В рамках акции студенты и педагоги техникума имени Гагарина раздали прохожим на улицах городского округа более 100 георгиевских ленточек, а также рассказали о правилах ношения ленты и истории ее появления», — отметила советник директора по воспитательной работе Оксана Двухименная.

Она добавила, что подобные мероприятия необходимы для того, чтобы люди не забывали о ценности Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.