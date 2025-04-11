Всемирный День здоровья отметили в Луховицах

Праздник здоровья прошел в муниципальном округе Луховицы, в поселке Белоомут. На территории местного парка собрались более 100 участников разного возраста, включая школьников и представителей старшего поколения.

Программа мероприятия включала мастер-классы по скандинавской ходьбе, оздоровительную гимнастику, спортивные активности на свежем воздухе, а также тематическую беседу о принципах здорового образа жизни. С участниками общалась врач отделения медицинской профилактики Луховицкой больницы Надежда Масляева. Она отметила, что скандинавская ходьба активно набирает популярность среди жителей района.

«Некоторые ошибочно думают, что это обычная прогулка для пожилых людей, только с палками. Однако это не совсем так: здесь важны и техника, и скорость, и сами палки», — подчеркнула Масляева.

На мероприятии также распространялись информационные материалы — брошюры и листовки, посвященные профилактике заболеваний и принципам здорового образа жизни.