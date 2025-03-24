Всемирный день поэзии отметили в Мытищах

Татьяна Шарова — талантливая писательница, лауреат литературной премии «Зодчий». Недавно она была признана победителем премии главы города Мытищ в номинации «Творчество и духовное наследие». Множество мероприятий, таких как встреча, посвященная Всемирному дню поэзии, девушка проводит в округе для того, чтобы жители больше узнали о необыкновенной истории родного края. Основной аудиторией праздника, который организовали в Артбоксе парка Ветеранов, стали дети, которые с удовольствием и вниманием слушали рассказы автора о родном крае, об истории и знаковых для Мытищ местах.

Помимо рассказов на тему краеведения, рассказала Татьяна и о своих произведениях. Одним из таких стала экологическая сказка «Мусорный цветок». Благодаря ней можно легко научится своими руками делать необычные поделки из вторичного сырья и узнать, как правильно необходимо обращаться с отходами и сортировать мусор. Другая книга — «Новогоднее приключение», поможет построить мини-версию завода, который производит бумагу из макулатуры.

Много интересного рассказала Татьяна Шарова о начале своей карьеры и о том, как появляются идеи для написания все новых и новых произведений. Мероприятие пришлось гостям по душе и завершилось под стать встрече — оригинально. Участники сыграли в поэтическую игру, где выступили в качестве поэтов и писателей, самостоятельно сочиняя произведения.