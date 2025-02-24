Все парковочные карманы в Дубне очистят от грязи до конца недели

Ежедневно в Дубне на дорогах работают две основные бригады, еще две дополнительные присоединяются к ним по мере возможности. Всего 20 дворников и четыре машины спецтехники очищают улицы города от смета.

Он остается на дорогах после посыпки пескосоляной смесью. Из-за аномально теплой погоды в этом году дворники приступили к работам раньше обычного. Специалисты коммунальных служб для очистки улиц используют щетки и лопаты.

Во всех центральных частях Дубны уже привели в порядок парковочные карманы. Полностью ликвидировали смет на улицах Володарского, Макаренко и Московской. Приоритет при уборке отдают дорогам с большим потоком машин.

«Запланировали до конца текущей недели вычистить все парковочные карманы и продолжить уборку прибордюрной части», — поделился глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.