Врачи в Люберцах провели более 360 тысяч телемедицинских консультаций с начала года

В городском округе Люберцы медики продолжают осваивать современные технологии. С начала 2025 года они провели свыше 360 тысяч дистанционных приемов.

По словам заместителя главного врача Люберецкой областной больницы Нелли Вишняковой, особенно удобны телемедицинские консультации для льготников, находящихся на диспансерном учете.

«Пациенты могут самостоятельно записаться на онлайн-прием через портал „Госуслуги“. Если состояние стабильно, врач дистанционно выписывает электронный рецепт, который сразу же попадает в аптеку. Забрать лекарство можно по СНИЛС, не посещая поликлинику», — пояснила медик.

На онлайн-консультации можно обсудить с врачом результаты анализов, состояние организма и самочувствие. При необходимости медик вносит корректировки в терапию и приглашает пациента в клинику на личный прием. Такой метод экономит время и предотвращает распространение инфекционных заболеваний.

Напомним, что записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал «Госуслуги», по телефону 122, через инфомат или в поликлиническом чате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что льготные категории граждан региона смогут получать лекарства в ближайшей аптеке, а управлять рецептами можно будет при помощи мобильного приложения.