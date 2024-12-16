Врачи скорой помощи в Лобне совершили более 600 выездов за неделю

На еженедельном совещании служб города подвели итоги работы за прошедшую неделю. Обстановка остается спокойной, но на дорогах и в сфере здравоохранения есть вопросы.

Скорая помощь выполнила 613 вызовов, 179 человек госпитализированы. Среди них мужчина, пострадавший на железной дороге, его состояние сейчас стабильное.

Сотрудники автоинспекции зарегистрировали 40 аварий и эвакуировали 64 машины из-за неправильной парковки. В рейде против нелегальных такси задержали три автомобиля.

В больнице Лобни продолжается вакцинация пожилых людей от пневмококковой инфекции. Всего привито более двух тысяч человек из групп риска.

За неделю в Лобне родились 17 детей.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.