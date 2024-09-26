Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Техника предназначена для транспортировки врачей до места вызова. Специалисты оказывают помощь жителям региона, которые по состоянию здоровья не могут приехать в медучреждение.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что в регионе ежегодно обновляется автопарк не только скорой, но и неотложной помощи. С начала года в учреждения поступили 68 неотложек — по восемь в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, по три — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие больницы.

«Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — указал глава региона.