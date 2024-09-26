Новые машины и фокус на первичное звено. Воробьев — о развитии медицины в Подмосковье
Воробьев: 68 машин неотложек закупили для медучреждений Подмосковья с января
Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Техника предназначена для транспортировки врачей до места вызова. Специалисты оказывают помощь жителям региона, которые по состоянию здоровья не могут приехать в медучреждение.
Губернатор Подмосковья подчеркнул, что в регионе ежегодно обновляется автопарк не только скорой, но и неотложной помощи. С начала года в учреждения поступили 68 неотложек — по восемь в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, по три — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие больницы.
«Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — указал глава региона.
Воробьев также обратил внимание на большой спрос от жителей региона на темы, связанные с здравоохранением.
«Особое внимание уделяем первичному звену, о важности которого часто говорит наш президент. В августе мы вместе открыли наш флагманский Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске. До конца года в Подмосковье начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах», — добавил Воробьев.
На новой подстанции, расположенной в деревне Сухарево в Мытищах, будут функционировать пять бригад. В этом году уже заработала трехэтажная подстанция в Ногинске, куда переехали 15 бригад из старого здания. Новая подстанция оснащена всем необходимым для качественной и комфортной работы. Здесь есть диспетчерская, зоны отдыха для водителей, врачей и фельдшеров, душевые, а также теплый гараж с зоной для ремонта и мойкой.
В прошлом году в регионе открыли три современные подстанции, которые расположены в Видном, Солнечногорске и Кашире.
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