Врачи НИКИ детства запустили флешмоб ко Дню педиатра

Ежегодно 20 ноября в России отмечаются День педиатра и Всемирный день ребенка. В преддверии праздников подмосковный НИКИ детства запустил флешмоб «Совет от доктора», сообщили в Минздраве региона.

Участие в нем принимают только врачи — они записывают короткие видео с полезными и важными советами для родителей.

В них специалисты напомнят взрослым о важности правильного питания и сна для подрастающего организма, профилактике заболеваний, а также об эмоциональном здоровье детей и правильном взаимодействии с врачами.

И первый совет, который последовал от врачей института для родителей — «не бойтесь задавать вопросов». Эти слова взяли в основу просветительской инициативы в честь профессионального праздника.

Видеосоветы опубликуют в соцсетях НИКИ Детства 20 ноября. В этот же день в поликлиниках пройдет праздничная пятиминутка, посвященная чествованию педиатров.